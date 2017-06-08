Житель Лесного оштрафован за подделку водительского удостоверения. Фото: Алексей Кунилов

Житель Лесного оштрафован на 12 тыс. руб. за подделку водительского удостоверения. Он внёс изменения в документ, чтобы продлить срок его действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Житель Лесного признан виновным судом в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"). Ему вынесен штраф.

- Установлено, что свердловчанин использовал поддельный документ на право управления ТС около четырёх лет. В мае 2013 года подсудимый путём нанесения вещества чёрного цвета на ламинированный слой внёс изменения в водительское удостоверение, выданное ему в 2003 году. Он дописал цифру «3» до цифры «8» в строках «дата выдачи» и «действительно до» и наклеил скотч на лицевую сторону документа, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, на суде житель Лесного признал вину в полном объёме и пояснил, что внёс изменения из-за нехватки времени для замены водительского удостоверения в установленном законом порядке.