Областная газета
Общество 8 июня 2017, 10:42

В Екатеринбурге ночью горел цех термической обработки металла

В Екатеринбурге в ночь на 8 июня загорелся цех термической обработки металла на Сибирском тракте. На площади 5 кв. м повреждена кровля помещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании масла в масляной ванне на площади 1 кубического метра цеха поступило в диспетчерскую в 3:07. На тушение пожара выезжали 16 огнеборцев на четырёх спецмашинах. В 3:40 открытое горение удалось ликвидировать, в 4:46 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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Областная газета Свердловской области

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