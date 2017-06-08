В Екатеринбургский зоопарк приехал амурский тигр из Ижевска

В Екатеринбургский зоопарк приехал годовалый амурский тигр . Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургский зоопарк приехал годовалый амурский тигр Джагар из Ижевска. Он уже прошёл обязательный месячный карантин и поселился в своём новом доме на экспозиции, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отметим, в зоопарке уже живёт амурский тигр - самка Бренда, она родилась в 2001 году в Челябинске.

- Переезд и карантин тигр перенёс легко, у него хорошее здоровье и отменный аппетит. Его кормят мясом, рыбой, курицей, молоком и яйцами. Сотрудники зоопарка заметили, что Джагар обладает своенравным характером и на контакт не идёт. Посетители уже могут увидеть его в зимних и летних вольерах павильона «Теплолюбивые хищники», - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Добавим, амурские тигры обитают в смешанных лесах Приморья и ведут одиночный образ жизни. В природе их осталось несколько сотен, они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и подлежат строгой охране.