Областная газета
Общество 8 июня 2017, 11:29

Евгений Куйвашев поздравил социальных работников Среднего Урала

Евгений Куйвашев, поздравление, День социального работника

Евгений Куйвашев поздравил соцработников. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил соцработников Среднего Урала с профессиональным праздником. Напомним, День социального работника ежегодно отмечают в России 8 июня.

Свердловская область входит в число регионов нашей страны с хорошо развитой системой социальной поддержки. Различными мерами соцподдержки на Среднем Урале охвачено примерно 1,3 млн человек.

По мнению главы региона, социальные службы Свердловской области делают всё для того, чтобы каждый уралец чувствовал себя нужным и востребованным.

— Отзывчивость, милосердие, самоотдача — ваши неотъемлемые качества, — обратился Евгений Куйвашев к социальным работникам.

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Областная газета Свердловской области

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