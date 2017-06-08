Областная газета
Общество 8 июня 2017, 11:39

Евгений Куйвашев подписал указ о размере губернаторской стипендии для свердловских студентов на 2017 год

стипендия, Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев определил размер губернаторской стипендии на 2017 год. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев подписал указ о размере студенческой губернаторской стипендии по Свердловской области. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В этом году стипендию губернатора получат 223 студента со всей Свердловской области. Из них 35 аспирантов будут ежемесячно получать по 2 тыс. рублей, 120 студентов вузов — по 1,5 тыс.рублей и 68 студентов среднего профессионального образования — по 900 рублей.

Стипендия губернатора Свердловской области назначается с 1 сентября сроком на один год. Для получения стипендии студенту необходимо иметь высокую успеваемость, а также принимать участие в дополнительных образовательных и творческих мероприятиях разного уровня.

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Областная газета Свердловской области

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