Областная газета
Земства 8 июня 2017, 12:07

Водоканал представил рейтинг качества питьевой воды по районам Екатеринбурга

вода в Екатеринбурге, питьевая вода, Водоканал

Эксперты признали воду в Екатеринбурге в основном чистой. Фото: Алексей Кунилов

МУП «Водоканал» составил майский рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Контроль включает в себя около 2,5 тысячи исследований по 80 показателям качества.

Так, в Верх-Исетском районе значение показателей «железо» и «марганец» было ниже среднегородского. А значение показателя «мутность» ниже уровня определяемости.

В Кировском районе зафиксировано самое низкое значение показателя «окисляемость перманганатная». Этот показатель характеризует степень загрязнения воды органическими соединениями.

В Чкаловском районе также было зафиксировано предельно низкое значение по одному из показателе - «цветность».

В целом, отметили в «Водоканале», холодная питьевая вода в распределительной сети города соответствует всем санитарным нормам.

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Областная газета Свердловской области

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