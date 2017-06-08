Водоканал представил рейтинг качества питьевой воды по районам Екатеринбурга

Эксперты признали воду в Екатеринбурге в основном чистой. Фото: Алексей Кунилов

МУП «Водоканал» составил майский рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Контроль включает в себя около 2,5 тысячи исследований по 80 показателям качества.

Так, в Верх-Исетском районе значение показателей «железо» и «марганец» было ниже среднегородского. А значение показателя «мутность» ниже уровня определяемости.

В Кировском районе зафиксировано самое низкое значение показателя «окисляемость перманганатная». Этот показатель характеризует степень загрязнения воды органическими соединениями.

В Чкаловском районе также было зафиксировано предельно низкое значение по одному из показателе - «цветность».

В целом, отметили в «Водоканале», холодная питьевая вода в распределительной сети города соответствует всем санитарным нормам.