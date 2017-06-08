Областная газета
Экономика 8 июня 2017, 12:26

Свердловчане вошли в четвёрку российских регионов-лидеров по приросту производства молока

Свердловская область, Евгений Куйвашев, производство молока

Производство молока на Среднем Урале стабильно увеличивается уже пять лет. Фото: Алексей Кунилов

По итогам января-апреля 2017 года Свердловская область вошла в четвёрку регионов России, лидирующих по темпам роста производства молока. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярёва, за четыре месяца животноводы Среднего Урала увеличили производство молока почти на 6%, а средний темп роста в целом по России равен всего лишь 3,3%.

В значительной степени такой результат достигнут благодаря системе поддержки животноводческих предприятий, выстроенной главой региона Евгением Куйвашевым. Напомним, областной бюджет субсидирует аграриям часть затрат на производство молока: 3,5 руб. на каждый литр молока на севере Свердловской области, 3 руб. - в остальных территориях Среднего Урала. Это одна из самых высоких субсидий по стране.

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Областная газета Свердловской области

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