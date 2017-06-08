На Среднем Урале судебные приставы арестовали сразу шесть башенных кранов

Башенные краны арестовали прямо на стройках. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Сразу шесть башенных кранов на разных строительных площадках арестовали судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области. Общая сумма арестованного имущества составляет 25 млн руб.

Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, поводом для ареста стал долг автотранспортного предприятия — владельца кранов, накопленный перед одним из банков. Среди арестованного оборудования есть два башенных крана иностранного производства и четыре — отечественного. Вся эта спецтехника теперь будет продана на публичных торгах. Средства, полученные от продажи, поступят в счёт погашения долга перед кредитной организацией.