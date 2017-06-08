Областная газета
Общество 8 июня 2017, 14:04

В Екатеринбурге оборот общественного питания увеличился на 26,7%

оборот общественного питания, товарооборот

Екатеринбуржцы перестали экономить на обеде в городских кафе. Фото: Александр Исаков

За первый квартал 2017 года оборот общественного питания в Екатеринбурге составил 1,3 млрд рублей. Это на 26,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в мониторинге социально-экономического развития, составленном департаментом экономики администрации города.

В частности, товарооборот по крупным и средним организациям достиг 57,4 млрд рублей, а это на 2,7% больше, чем в 2016 году.

В документе отмечается, что увеличение оборота розничной торговли и общественного питания произошло из-за увеличения темпов роста реальных денежных доходов населения. В январе - марте этого года реальная зарплата жителей Екатеринбурга составила 101,3% к аналогичному периоду прошлого года.

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Областная газета Свердловской области

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