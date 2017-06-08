Максим Ковтун включён в основной состав сборной России на следующий сезон, Юлия Липницкая в резерве

Федерация фигурного катания России опубликовала состав национальной команды на следующий сезон. В него вошли двое свердловчан.

Максим Ковтун числится в основном составе мужской команды в одиночном катании. Помимо Ковтуна в обойме российской команды присутствуют Михаил Коляда, Александр Петров, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

А олимпийская чемпионка Сочи свердловчанка Юлия Липницкая в основной состав женской сборной пробиться не смогла и числится в резерве. Также в резервный состав тренерский штаб сборной определил таких известных спортсменок, как Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева и Алёна Леонова.