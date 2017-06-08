Апелляционная жалоба по делу Руслана Соколовского поступила в Свердловский облсуд. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 8 июня, в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба по делу блогера Руслана Соколовского. Дата рассмотрения жалобы на приговор пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 11 мая 2017 года Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте шпионского оборудования. Он был приговорён к 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года, а также к 160 часам исправительных работ. Поводом для этого стало то, что в августе 2016 года молодой человек записал на видео процесс игры в популярное приложение PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, а выложенную в Интернет запись сопроводил комментариями оскорбительного для верующих характера.

Изначально Соколовский был помещён под домашний арест, однако мера пресечения была изменена за нарушение режима. 13 февраля блогера освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест, который определён судом до 14 августа. Суд над Русланом Соколовским начался 13 марта.