Областная газета
Экономика 8 июня 2017, 15:20

На ТОП-клубе АСИ аграрии договорились создать рабочую группу по вопросам кредитования сельхозпредприятий

АПК, Свердловская область, упрощение кредитования, ТОП-клуб, АСИ

Аграрии просят упростить для них процедуру получения кредитов. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале будет сформирована рабочая группа по упрощению процедуры кредитования сельхозпредприятий. Такая договорённость была достигнута на состоявшемся в Екатеринбурге ТОП-клубе Агентства стратегических инициатив.

Как напомнили в областном департаменте информполитики, с 1 января 2017 года в нашей стране начал действовать новых механизм господдержки льготного кредитования. Он позволил производителям и переработчикам сельхозпродукции получать банковские кредиты по льготной ставке 1-5% годовых.

Однако, по мнению руководителей предприятий АПК, процедура получения таких займов очень сложна. Для эффективной работы новой системы нужно пересмотреть порядок работы аграриев с банками. Новая рабочая группа во главе с министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрием Дегтярёвым должна сформировать пакет предложений по упрощению этой процедуры.

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Областная газета Свердловской области

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