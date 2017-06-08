На ТОП-клубе АСИ аграрии договорились создать рабочую группу по вопросам кредитования сельхозпредприятий

Аграрии просят упростить для них процедуру получения кредитов. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале будет сформирована рабочая группа по упрощению процедуры кредитования сельхозпредприятий. Такая договорённость была достигнута на состоявшемся в Екатеринбурге ТОП-клубе Агентства стратегических инициатив.

Как напомнили в областном департаменте информполитики, с 1 января 2017 года в нашей стране начал действовать новых механизм господдержки льготного кредитования. Он позволил производителям и переработчикам сельхозпродукции получать банковские кредиты по льготной ставке 1-5% годовых.

Однако, по мнению руководителей предприятий АПК, процедура получения таких займов очень сложна. Для эффективной работы новой системы нужно пересмотреть порядок работы аграриев с банками. Новая рабочая группа во главе с министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрием Дегтярёвым должна сформировать пакет предложений по упрощению этой процедуры.