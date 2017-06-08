Областная газета
Общество 8 июня 2017, 15:32

Из Екатеринбурга в Сочи будет летать двухпалубный самолёт

Boeing 747-400

Jumbo-Jet способен перевозить свыше 500 пассажиров. Фото: пресс-служба «Кольцово»

Из Екатеринбурга в Сочи будет летать двухпалубный пассажирский самолёт Boeing 747-400. Об этом сообщает пресс-служба «Кольцово».

Рейс запустила авиакомпания «Россия». Выполняться он будет раз в неделю до конца сентября.

«Это первый случай в истории аэропорта, когда так называемый Jumbo-Jet используется для перевозки пассажиров на внутренних рейсах», – отмечает пресс-служба.

Boeing 747 способен перевозить свыше 500 пассажиров. Длина лайнера - 70,6 м, высота - 19,4 м, размах крыла - 59,6 м, максимальная взлётная масса - 378 тонн. В текущем летнем сезоне на Jumbo-Jet помимо Сочи из Кольцово можно улететь в Анталью и Ларнаку.

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Областная газета Свердловской области

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