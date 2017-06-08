Областная газета
Культура 8 июня 2017, 15:38

В Екатеринбург приехал Чеховский фестиваль

В Екатеринбурге стартовали показы региональной программы юбилейного Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. На площадках Дворца молодёжи и Свердловского государственного театра драмы в течение месяца покажут спектакли из мировой серии этого фестиваля. 

Чеховский фестиваль — ежегодное событие международного уровня. В этом сезоне показы пройдут в Германии, Аргентине, Великобритании, Франции, Эстонии, Канаде, США, Южной Корее, на Кубе и на Тайване. Основную афишу фестиваля увидит московский зритель, а вот среди регионов страны принимать у себя Чеховский фестиваль посчастливилось Воронежской и Свердловской областям. 

Открыла фестиваль в Екатеринбурге танцевальная постановка "Танго-шоу" из Аргентины, состоящая из двух одноактных спектаклей "Лорка Танго" — на основе трагедии испанского поэта Гарсиа Лорки "Кровавая свадьба" и "Сюита Тройло",  посвящённая знаменитому аргентинскому музыканту Анибалу Тройло. Также в гастрольной  программе — спектакль живой легенды мирового театра Питера Брука "Поле битвы"  и новый проект француза Джеймса Тьере "Лягушка была права".

  • Опубликовано в №102 от 09.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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