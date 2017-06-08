Областная газета
Общество 8 июня 2017, 15:50

По итогам 2016 года госпрограмма бесплатной медпомощи на Среднем Урале подорожала на 0,7%

Бесплатная медицинская помощь, государственная программа, Минздрав России

Расходы на бесплатную медицинскую помощь продолжают расти. Фото: Алексей Кунилов

Об увеличении фактической стоимости госпрограммы государственных гарантий по медицинской помощи на Среднем Урале стало известно из отчёта за 2016 год. Он опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В отчёте за 2016 год приведена сравнительная стоимость программы, что показывает рост затрат по сравнению с 2015 годом. Таким образом, фактическая стоимость территориальной программы выросла на 0,7% (более 350 тыс. рублей). Дополнительные финансовые средства были взяты из областного бюджета.

В 2016 году в программе приняло участие 219 медицинских организаций различного типа. Программа включает в себя предоставление первичной, специализированной и профилактической медицинской помощи. 

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Областная газета Свердловской области

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