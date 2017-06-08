Областная газета
Культура 8 июня 2017, 16:22

Стартовал органный тур по Свердловской области «Восток-Запад»

Сегодня в Красноуфимске состоится первый концерт в рамках Органного тура Свердловской государственной филармонии. Цифровой орган «Монарх» покинет Екатеринбург и в ходе гастрольного тура пересечёт регион с запада на восток и обратно.

Первый подобный тур состоялся в 2015 году, когда солист Свердловской филармонии, органист Тарас Багинец с другими музыкантами отправился в турне по Асбесту, Каменску-Уральскому, Ирбиту и другим городам. В 2016 году состоялся Северный органный тур, в котором было несколько городов, а завершилась поездка концертом в Ивделе.

В этом году помимо Красноуфимска орган зазвучит в Таборах — за шесть сезонов существования филармонического собрания и виртуального зала там впервые пройдёт живой концерт. Его слушателями станут как тавдинцы, так и жители близлежащих деревень Кузнецово и Озёрок. Также музыканты выступят в Первоуральске и Туринской Слободе, куда приедут ещё и слушатели из села Городище и деревни Палецкова.

  • 9 июня в 17.00 — Красноуфимск
  • 10 июня в 15.00 - Таборы
  • 11 июня в 15.00 — Туринская Слобода
  • 12 июня в 15.00 - Первоуральск
  • Опубликовано в №102 от 09.06.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 июня)

Василий Бузунов родился в Ишиме (Тюменская область), а в свердловском ОДО провёл четыре сезона. Также он играл в хоккей с мячом и дважды в составе нашей команды становился призёром чемпионатов СССР. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 8 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская