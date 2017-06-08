Областная газета
Общество 8 июня 2017, 16:40

На летний отдых юных свердловчан в 2017 году будет израсходовано 1,8 миллиарда рублей

Евгений Куйвашев, дети, отдых, Свердловская область

Евгений Куйвашев обсудил с членами правительства Свердловской области организацию детского отдыха в нашем регионе. Фото: областной департамент информполитики

В 2017 году на летний отдых юных жителей Среднего Урала будет выделено 1,8 млрд руб. Об этом сказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев на состоявшемся сегодня заседании регионального кабинета министров.

Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем сезоне почти 1,2 тыс. лагерей Среднего Урала примут 385 тыс. детей. Большая часть загородных учреждений отдыха отработает четыре смены.

— У нас в этом году на организацию оздоровления и отдыха детей из бюджетов всех уровней выделены очень серьёзные средства — свыше 1,8 млрд рублей. Могу сказать, что по уровню финансирования мы в России в числе лидеров. И, конечно, нужно сделать всё необходимое, чтобы все эти средства были использованы эффективно, помогли укрепить здоровье детей, помогли их развитию, — сказал Евгений Куйвашев.

Между прочим, уже сейчас системой отдыха и оздоровления охвачено около 100 тыс. юных свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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