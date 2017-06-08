Областная газета
Общество 8 июня 2017, 16:59

На Среднем Урале стало больше свободных машин скорой помощи

Машина скорой помощи

Вызвать скорую помощь стало легче. Фото: Алексей Кунилов

Количество свободных машин скорой помощи на Среднем Урале увеличилось. Информация об этом предоставлена в отчёте по госпрограмме бесплатной медпомощи, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как известно, скорая медицинская помощь работает в режиме ожидания и оказывает экстренную помощь по мере возникновения ситуации. В отчёте за 2016 год сказано, что процент занятых машин составил 84% от плана. Это указывает на наличие и доступность свободных машин скорой помощи, а следовательно, свердловчанам стало легче вызвать к себе на помощь бригаду скорой помощи.

Как отмечается в отчёте, уменьшение вызовов машин скорой происходит в связи с тем, что при поликлиниках создаются кабинеты неотложной помощи, куда всегда можно обратиться в случае необходимости. 

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Областная газета Свердловской области

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