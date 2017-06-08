Областная газета
Экономика 8 июня 2017, 17:10

Евгений Куйвашев поручил сверх плана выделить на развитие свердловских муниципалитетов 8,9 миллиарда рублей

Евгений Куйвашев, муниципалитеты, выделение средств, Свердловская область

Евгений Куйвашев поручил выделить дополнительные средства муниципалитетам. Фото: областной департамент информполитики

На сегодняшнем заседании областного правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил дополнительно выделить на развитие муниципалитетов 8,9 млрд руб. Распределение этих средств будет проведено в ходе предстоящей корректировки бюджета 2017 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, после пересмотра основных параметров региональной казны доходы областного бюджета составят 204 млрд руб., а расходы — 217 млрд. руб.

В частности, 1,7 млрд руб. от запланированного сейчас увеличения затрат пойдёт на здравоохранение, 1,4 млрд руб. — на строительство и реконструкцию различных социально значимых объектов, почти 1 млрд руб. — на модернизацию сферы ЖКХ. 

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Областная газета Свердловской области

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