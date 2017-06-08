АТОР: из-за сбоев рейсов «ВИМ-Авиа» пострадали 10 тысяч человек

Из Екатеринбурга «ВИМ-Авиа» отменила рейсы в Сочи и Симферополь. Фото: Алексей Кунилов

Более 10 тыс. человек пострадали от действий авиакомпании «ВИМ-Авиа» за прошедшую неделю. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До конца летнего сезона туры с перелётами на базе перевозки авиакомпании забронировали порядка 250 тыс. туристов.

Сообщается, что у некоторых операторов оплачены до двух третей от забронированных туров. При этом крупные туроператоры подтверждают, что сегодня «ВИМ-Авиа» выполняет в срок более половины запланированных рейсов.

Таким образом, в высоком туристическом сезоне перевозчик туристическому рынку необходим, поскольку на фоне растущего сезонного турпотока и при дефиците мест у других авиакомпаний его отсутствие будет нечем компенсировать. Это приведет к тому, что либо встанут продажи, либо поднимутся цены, отмечают в АТОР.

Напомним, «Вим-Авиа» начала сокращение чартерных рейсов в конце мая. Со 2 по 15 июня авиакомпания сократила более 12% рейсов. Из Екатеринбурга «ВИМ-Авиа» отменила самолёты в Сочи и Симферополь.