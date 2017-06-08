Темпы ввода нового жилья в Екатеринбурге упали на 68,8%

В I квартале индивидуальными застройщиками введено 10,8 тыс. кв. м. общей площади жилья. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в первом квартале 2017 года ввели в эксплуатацию 53,6 тыс. кв. м площади жилья. Это на 68,8% меньше, чем в аналогичный период 2016 года. Такие данные содержатся в мониторинге социально-экономического развития, составленном департаментом экономики администрации города.

Индивидуальными застройщиками введено 10,8 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 62,6% меньше, чем за январь-март 2016 года.

Объём строительных работ в Екатеринбурге с января по март составил 5,4 млрд рублей. Это на 6,9% ниже, чем в прошлом году.

В январе – марте 2017 года ввод нежилых помещений составил 68,9 тыс. кв. м, что на 64,1% меньше, чем за в аналогичный период прошлого года.