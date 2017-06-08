Максим Ковтун включён в основной состав сборной России, Липницкая — в резерв

Федерация фигурного катания России опубликовала состав национальной команды на следующий сезон. В него вошли двое свердловчан.

Максим Ковтун числится в основном составе мужской команды в одиночном катании. Помимо Ковтуна, в обойме российской сборной присутствуют Михаил Коляда, Александр Петров, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

А олимпийская чемпионка Сочи свердловчанка Юлия Липницкая в основной состав женской сборной пробиться не смогла и числится в резерве. Также в резервный состав тренерский штаб сборной определил таких известных спортсменок, как Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева и Алёна Леонова.

Кроме того, было объявлено, как спортсмены распределяться по этапам Гран-при сезона 2017/2018. Максим Ковтун выступит на турнире «Скейт Канада», который пройдёт с 27 по 29 октября. Также свердловский фигурист заявлен на финальный этап — «Скейт Америка» — он проводится с 24 по 26 ноября.