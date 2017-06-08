Областная газета
Экономика 8 июня 2017, 18:27

Дорожный фонд Свердловской области на 2017 год увеличен до 17 миллиардов рублей

Свердловская область, ремонт дорог

Дорожный фонд Свердловской области достиг 17 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

Ассигнования Дорожного фонда Свердловской области на 2017 год возросли до 17 млрд рублей. Такое решение принято на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров, которое провёл глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, дополнительные средства будут распределены между муниципалитетами Среднего Урала. В частности, Нижний Тагил получит 360 млн рублей. Это позволит провести в городе капитальный ремонт улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов и Горького.

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Областная газета Свердловской области

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