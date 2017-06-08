С начала весны на Среднем Урале было совершено 108 краж и угонов машин

С начала весны в Свердловской области было совершено 108 краж и угонов машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Из общего количества угнанных автомобилей на долю иномарок пришлось около 51,1%. Так, было угнано или украдено 14 машин марки Toyota, 14 Hyundai, 5 Kia, 4 Chevrolet и 3 Mazda. Лидером в этом списке является машина «Хэнде Солярис» — жертвами угонщиков стали 11 автовладельцев. Также особой популярностью являются Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla, которых было похищено по шесть штук каждой модели.

В пресс-службе отметили, что 90% преступлений произошли ночью на неохраняемых парковках. В среднем за сутки в области похищается четыре автомобиля.