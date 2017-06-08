43 из 2065 домов обновят фасады к ЧМ-2018 в ходе капремонта. Кто оплатит работы еще в 2022 - неизвестно

Сейчас фасады ремонтируют в 43 домах. Фото: Павел Ворожцов

В 2017 году в 43 домах из 2065, в которых, по данным мэрии Екатеринбурга, должны обновить фасады к мундиалю, проходит капитальный ремонт, сообщили "ОГ" в фонде капремонта области. Значит, финансироваться ремонт фасадов будет из средств фонда и никаких дополнительных затрат на эти работы не потребуется.

Однако кто будет заниматься "приведением к единообразию" балконов в этих домах и из каких источников это будет финансироваться, пока неизвестно. Неизвестно и то, на какие средства будут обновлены фасады и балконы ещё в 2022 домах. Получить оперативный комментарий администрации Екатеринбурга "ОГ" не удалось.

В списке екатеринбургских домов, где в текущем году проходит капитальный ремонт, значатся здания по улице Альпинистов, Банковскому переулку, улицам Баумана, Белинского, Белореченской, Большакова, Декабристов, Инженерной, Кировградской, Комвузовской, Корепина, Краснофлотцев, Куйбышева, Малышева, Машинной, Мельковской, Московской, Сакко и Ванцетти, Стахановской, Степана Разина, Торговой, Хохрякова, Чапаева и Челюскинцев.

Как отметила пресс-секретарь фонда капремонта Евгения Гирш, ремонт фасадов будут проводить как обычно — никаких вводных из мэрии, каких параметров необходимо придерживаться, пока не поступало:

- Цвет фасадов будет выбираться такой же, как указан в паспорте дома. Но бывает, что на общем собрании жильцы сами принимают решение о том, чтобы сделать дом, например, не бежевым, а оранжевым.

В среднем ремонт фасада обходится в две-две с половиной тысячи рублей за квадратный метр. То есть в среднем ремонт фасада многоквартирного дома обойдётся примерно в 3 миллиона рублей.