Областная газета
Спорт 8 июня 2017, 18:55

Екатеринбурженка Александра Морозова заняла второе место в марафоне Camrades

В ЮАР завершился старейший и самый массовый забег на сверхмарафонскую дистанцию длиной 86,73 километра. Второе место в соревнованиях среди женщин заняла екатеринбурженка Александра Морозова.

Она преодолела дистанцию за 6:37:45. Победительницей забега стала представительница США Камиль Херрон, которая опередила свердловчанку на четыре минуты.

Стоит отметить, что всего в марафоне Camrades приняли участие девять екатеринбуржцев, включая начальника департамента информационной политики губернатора Александра Иванова. Он преодолел дистанцию за 10 часов и 4 минуты.

  • Опубликовано в №102 от 09.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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