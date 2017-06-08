Екатеринбурженка Александра Морозова заняла второе место в марафоне Camrades

В ЮАР завершился старейший и самый массовый забег на сверхмарафонскую дистанцию длиной 86,73 километра. Второе место в соревнованиях среди женщин заняла екатеринбурженка Александра Морозова.

Она преодолела дистанцию за 6:37:45. Победительницей забега стала представительница США Камиль Херрон, которая опередила свердловчанку на четыре минуты.

Стоит отметить, что всего в марафоне Camrades приняли участие девять екатеринбуржцев, включая начальника департамента информационной политики губернатора Александра Иванова. Он преодолел дистанцию за 10 часов и 4 минуты.