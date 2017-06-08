Областная газета
Общество 8 июня 2017, 19:13

УрФУ вошёл в топ-500 лучших университетов мира

УрФУ

УрФУ занял место в группе 491–500. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

УрФУ поднялся на 150 позиций, заняв место в группе 491–500. Кроме того, позиция университета выросла и среди университетов России с 17-го до 13-го места: по академической репутации вуз стал восьмым в стране, а по количеству иностранных преподавателей — шестым.

- Прорыв стал результатом слаженной работы, которая велась с момента старта программы повышения конкурентоспособности в мире (проект 5-100). Составители отмечают рост по репутационным показателям, в особенности — по репутации среди работодателей: всё больше российских и международных экспертов высоко оценивают нашу деятельность в сфере науки и подготовки студентов, - заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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Областная газета Свердловской области

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