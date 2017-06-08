Утверждён проект планировки территории для строительства Южного полукольца ЕКАД

Определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект планировки территории для строительства третьего пускового комплекса Южного полукольца ЕКАД, который соединит автодорогу Екатеринбург – Полевской с трассой М-5 «Урал», утвердили на заседании кабинета министров. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Документом определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса, а также конфигурация этой автодороги.

Министр транспорта и связи региона Василий Старков заявил, что после получения заключения госэкспертизы – ориентировочно в конце июня 2017 года – проект будет полностью готов к реализации.

В департаменте отмечают, что завершение строительства Южного полукольца ЕКАДа позволит перераспределить потоки, и вывести из городской черты 60-80 тысяч автомобилей транзитного транспорта в сутки, что в перспективе положительно отразится на экологической ситуации в Екатеринбурге.