Областная газета
Общество 8 июня 2017, 19:33

Утверждён проект планировки территории для строительства Южного полукольца ЕКАД

Документ

Определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект планировки территории для строительства третьего пускового комплекса Южного полукольца ЕКАД, который соединит автодорогу Екатеринбург – Полевской с трассой М-5 «Урал», утвердили на заседании кабинета министров. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Документом определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса, а также конфигурация этой автодороги.

Министр транспорта и связи региона Василий Старков заявил, что после получения заключения госэкспертизы – ориентировочно в конце июня 2017 года – проект будет полностью готов к реализации.

В департаменте отмечают, что завершение строительства Южного полукольца ЕКАДа позволит перераспределить потоки, и вывести из городской черты 60-80 тысяч автомобилей транзитного транспорта в сутки, что в перспективе положительно отразится на экологической ситуации в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области

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