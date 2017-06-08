В Екатеринбурге появится «Заявочный комитет ЭКСПО-2025»

В Екатеринбурге создадут «Заявочный комитет ЭКСПО-2025». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Создание комитета нацелено на обеспечение деятельности по подготовке и подаче заявки на проведение в столице Урала «ЭКСПО-2025», а также на формирование оргкомитета для проведения выставки.

- Мы используем заявочную кампанию на ЭКСПО, чтобы прочно закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для проведения выставки. Столица Урала и вся Россия, которая пока еще ни разу не становилась организатором ЭКСПО, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас, – заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Сейчас МУГИСО подготовлен и проходит процедуру согласований проект постановления «Об участии Свердловской области в создании АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025», касающийся определения учредителей организации, а также её устава, взносов и государственной регистрации.