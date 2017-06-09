Областная газета
Общество 9 июня 2017, 09:51

Мэрия Нижнего Тагила погасила долги по муниципальным контрактам после вмешательства прокуратуры

Администрация Нижнего Тагила оплатила задолженности по муниципальным контрактам на 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

У мэрии имелись задолженности за поставку коммунальных услуг перед НТМУП «Нижнетагильские тепловые сети» и Нижнетагильским филиалом ОАО «Роскоммунэнерго»-«Тагилэнергосбыт», за выполнение работ по газификации частного сектора, за содержание парков и скверов и другим контрактам.

После проверки региональной прокуратуры, ведомство объявило предостережение главе города Сергею Носову. Впоследствии администрация перечислила предпринимателям деньги в счет оплаты образовавшейся задолженности.

Кроме того, в пресс-службе надзорного органа отмечают, что также по результатам рассмотрения внесенного Алапаевским городским прокурором представления администрация муниципального образования «Алапаевское» погасила задолженность в  17 млн рублей перед предпринимателями, работающими в сфере ЖКХ.

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Областная газета Свердловской области

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