Почти 1,8 млн рублей выделено на ремонт детской поликлиники в Екатеринбурге

Запланирован капитальный ремонт детской поликлиники Фото:Александр Зайцев

Почти 1,8 млн рублей выделено на капитальный ремонт поликлиники ДГБ №5 в Екатеринбурге. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт будет проведён в поликлинике детской городской больницы №5. Ремонтные работы должны быть завершены не позже 1 октября 2017 года. На выделенные деньги планируется обновить электрику здания, водопровод и канализацию. В смете также заложены телефонные и кабельные сети и видеонаблюдение.

Деньги на ремонт поликлиники выделил местный бюджет. Сейчас происходит поиск подрядчика, который завершится к концу июня.