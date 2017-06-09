Министр экономики ОАЭ посетит Екатеринбург

Министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури посетит Екатеринбург. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на посольство ОАЭ в Москве.

С 7-10 июля Султан бен Саид аль-Мансури приедет в столицу Урала в сопровождении делегации из трёх персон: замминистра по вопросам международной торговли и промышленности, директора управления развития и поддержки предприятий и руководителя офиса министра. Цель визита - участие в первой встрече министров промышленности.

Напомним, с 10 по 13 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет проходить «Иннопром - 2017». Основная тема выставки «Умное производство. Глобальный подход».