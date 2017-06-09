В Екатеринбурге 17 трамваев встали в пробке

Екатеринбружцы жалуются на низкую скорость движения трамваев. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня утром между остановками «Белореченская» и «Московская» журналист "ОГ" насчитал 17 простаивающих трамваев. В каждом из них ехали, если это можно так назвать, по несколько человек - это пожилые люди, мамы с маленькими детьми и, видимо, те, кто никуда не спешит. Также полностью в обе стороны трамваями был забит участок между улицами Малышева и Радищева.

Вторую неделю по утрам в Екатеринбурге на улице Белореченской и дальше – до остановки «Московской» наблюдается абсурдная картина. Большое количество почти пустых трамваев еле-еле движутся друг за другом. Спешащие на работу пассажиры заходят в транспорт, оплачивают проезд, но, проехав пару остановок, выпрыгивают из вагона и бегут пешком.

Из-за дорожно-строительных работ движение на участке между остановками «Волгоградская» и «ВИЗ» закрыто. Трамваи, которые должны идти на ВИЗ, следуют в сторону «Московской». Из-за скопления вагонов образуется пробка.

В первые дни этого безобразия нервные пассажиры ругались с кондукторами и водителями. Одни кричали: «Не буду платить, пока до места не доеду». Другие огрызались: «Не нравится, ездите на такси». Возникали бурные обсуждения качества транспортного обслуживания и отложенной на время транспортной реформы. Обстановка в вагонах была настолько накалённой, что в один из дней в трамвае № 26 завязалась драка: мужчина, выходя, нечаянно толкнул женщину, она развернулась и ударила его по плечу, он тоже не сдержался...

Сейчас водители стали предупреждать: «Впереди скопление вагонов. С этими билетами вы можете войти в любой трамвай». Некоторые при этом добавляют: «Как надоел этот бардак в городе!»

– Ситуация осложняется тем, что на перекрёстке улиц Радищева и Московской стоят регулировщики и почему-то отдают приоритет автомобилям, которые едут по Московской, а не общественному транспорту, – сказала корреспонденту «ОГ» водитель трамвая № 3.

В Трамвайно-троллейбусном управлении Екатеринбурга «ОГ» заявили, что ситуация изменится только после окончания строительных работ.

– Строители ведут монтаж новой трамвайной линии на ВИЗе, поэтому выход вагонов из Западного трамвайного депо осуществляется сейчас по одной ветке. Этим и вызвана напряжённая ситуация. Но людей же надо возить. После остановки «Московская» трамваи расходятся в разные направления, это маршруты на ЖБИ, Сортировку и в другие части города. Мы и так сократили на 20 штук количество курсирующих вагонов, – пояснил «ОГ» заместитель генерального директора по эксплуатации ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Серебренников.