Екатеринбург, возможно, войдёт в общероссийский маршрут «Памяти императорской семьи»

Екатеринбургу есть, что показать туристам. Фото: Александр Зайцев

В России сейчас разрабатывается межрегиональный паломнический маршрут «Памяти императорской семьи». Предполагается, что в него войдёт Екатеринбург.

Предполагается, что новый маршрут пройдёт через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Екатеринбург и Тобольск.

Как сообщает областной департамент информполитики, создание такого маршрута обсуждалось на V Международном научно-общественном форуме «Елисаветинское наследие сегодня. Москва — Пермь». Потенциал Среднего Урала на этом мероприятии представила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.