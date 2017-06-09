Областная газета
Общество 9 июня 2017, 13:02

Прокуратура уличила Белоярский МУП в сбросе недостаточно очищенных стоков в Пышму

Природоохранная прокуратура Свердловской области уличила МУП «Новые технологии» Белоярского городского округа в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Пышму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это предприятие отвечает за эксплуатацию комплекса муниципальных очистных сооружений. Как показали результаты лабораторных исследований, в реке возле него имеет место превышение допустимой концентрации по следующим загрязняющим веществам: по железу – в 5,7 раз, по фосфат-ионам – в 41,5 раза, по нитрит-ионам – в 93,7 раза.

В отношении юридического лица и заместителя директора предприятия возбуждены дела об административном правонарушении «Самовольное занятие водного объекта», «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений.

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Областная газета Свердловской области

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