Областная газета
Экономика 9 июня 2017, 13:32

Стартап из Свердловской области выиграл 3 миллиона рублей на конкурсе Фонда «Сколково»

Сколково, Екатеринбург, победа на конкурсе стартап-проектов

Свердловчане вошли в тройку лучших стартап-проектов России. Фото: пресс-служба Фонда «Сколково»

Резидент технопарка «Университетский» — компания «НПО «Биомикрогели» (Екатеринбург) вошла в тройку лучших стартапов России. Такой конкурс проводил Фонд «Сколково» на конференции Startup Village.

Как сообщает областной департамент информполитики, свердловчане заняли второе место и завоевали право на получение инвестиций в 3 млн рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Виктории Казаковой, победу на конкурсе екатеринбуржцам принёс проект «Новые решения для очистки воды и твёрдых поверхностей».

— Безусловно, это заслуженная победа, мы горды успехом нашей компании, — прокомментировала Виктория Казакова. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (9 июня)

Гальваноклёпочный цех верхотурского завода коньков в 1970-е годы. Фото: Архив Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника
Этот день в истории Свердловской области - 9 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская