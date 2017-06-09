Стартап из Свердловской области выиграл 3 миллиона рублей на конкурсе Фонда «Сколково»

Резидент технопарка «Университетский» — компания «НПО «Биомикрогели» (Екатеринбург) вошла в тройку лучших стартапов России. Такой конкурс проводил Фонд «Сколково» на конференции Startup Village.
Как сообщает областной департамент информполитики, свердловчане заняли второе место и завоевали право на получение инвестиций в 3 млн рублей.
По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Виктории Казаковой, победу на конкурсе екатеринбуржцам принёс проект «Новые решения для очистки воды и твёрдых поверхностей».
— Безусловно, это заслуженная победа, мы горды успехом нашей компании, — прокомментировала Виктория Казакова.