Скотомогильник сибирской язвы в Сысертском ГО больше не опасен

Скотомогильник сибирской язвы больше не опасен. Фото: Кудрат Байчибаев

Из-за подрядчика биологически опасный объект до недавнего времени не был обеспечен должной защитой от проникновения. Об этом сказано в отчёте о работе подрядчиков, размещённом на официальном интернет-портале департамента госзакупок Свердловской области.

По контракту подрядчик должен был обустроить и обнести бетонным забором скотомогильник сибирской язвы в Сысертском городском округе. Однако из-за слишком медленного темпа работы стало очевидным, что в срок договор исполнен не будет. Это привело к расторжению контракта со стороны заказчика. После этого был проведён второй электронный аукцион.

- Сейчас скотомогильник обнесён мощным бетонным забором и абсолютно неопасен для населения, - подтвердил "ОГ" руководитель Свердловской областной ветеринарной станции Алексей Романовский.

По информации Россельхознадзора, сегодня в Свердловской области находится 72 скотомогильника, 22 из которых приведены в надлежащую норму и переданы в собственность. В конце мая Евгением Куйвашевым была создана рабочая группа, которая проводит запланированную проверку 50 остальных скотомогильников.