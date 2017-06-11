Областная газета
Политика 11 июня 2017, 18:24

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днём России

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Евгений Куйвашев, поздравления, День России

Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех свердловчан с Днём России. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев направили главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и всем жителям Среднего Урала поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

«Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали её культурный, духовный потенциал, защищали от врагов», — говорится в телеграмме от Владимира Путина.

Дмитрий Медведев в своём поздравлении подчеркнул, что День России сегодня объединяет миллионы людей — всех, кто искренне любит свою страну.

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Областная газета Свердловской области

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