Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днём России

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев направили главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и всем жителям Среднего Урала поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
«Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали её культурный, духовный потенциал, защищали от врагов», — говорится в телеграмме от Владимира Путина.
Дмитрий Медведев в своём поздравлении подчеркнул, что День России сегодня объединяет миллионы людей — всех, кто искренне любит свою страну.