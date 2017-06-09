Средняя зарплата екатеринбуржцев составляет 43,4 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге за январь – март 2017 года составила 43,4 тысячи рублей. Такие данные содержатся в мониторинге социально-экономического развития, составленном департаментом экономики администрации города.

Темп роста реальной заработной платы за январь – март 2017 года составил 101,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в январе – марте 2016 года – 95,8%).

Также в документе отмечается, что в первом квартале этого года отмечен рост номинальной заработной платы по всем видам экономической деятельности.

Наибольший рост зарплаты отмечен в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Наименьший рост номинальной заработной платы наблюдается в сферах научных исследований и разработок, а также государственного управления и обеспечения социальной безопасности, социального обеспечения.