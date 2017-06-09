К 17 июля в Монетном ликвидируют незаконную свалку осадков сточных вод

Областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов добивается срочной ликвидации свалки кека в Монетном. Фото: Алексей Кунилов

Региональное министерство природных ресурсов и экологии утвердило план ликвидации свалки осадков сточных вод (кека) в посёлке Монетном. К 17 июля 2017 года все работы должны быть завершены.

Как сообщил областной департамент информполитики, в декабре 2015 года ООО «НПТД «Чистый город» вывезло с Южной аэрационной станции МУП «Водоканал» 33 тыс. тонн кека. Эти осадки сточных вод предприятие незаконно сбросило в районе посёлков Октябрьского и Первомайского (Сысертский городской округ), посёлке Рудном (Екатеринбург) и в посёлке Монетном (Берёзовский городской округ). К сегодняшнему дню все свалки кека ликвидированы, кроме той, что расположена на территории бывшей военной части возле Монетного.

— Данный вопрос находится на контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева, — сказал глава областного минприроды Алексей Кузнецов.