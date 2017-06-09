Областная газета
Экономика 9 июня 2017, 15:41

На Среднем Урале 27 сельских предпринимателей получили гранты из областного бюджета

сельское хозяйство, гранты, Свердловская область

78 млн рублей выделил областной бюджет на развитие аграрного бизнеса. Фото: Алексей Кунилов

27 сельских предпринимателей получили гранты из областного бюджета для развития аграрного бизнеса. Общая сумма выделенных средств составила 78 млн рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, конкурсный отбор проектов на право получения таких грантов региональное министерство АПК и продовольствия проводит четвёртый год подряд.

В нынешнем году гранты выделены на создание двух производственных кооперативов и шести семейных животноводческих ферм. Кроме того, господдержку из областного бюджета получат 19 начинающих фермеров.

— Новые предприятия нам необходимы для обеспечения занятости населения на селе, обработки заброшенных земель и производства социально значимых продуктов — молока и мяса, — прокомментировал первый заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов.

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Областная газета Свердловской области

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