В Екатеринбурге пройдёт международный бойцовский турнир

Завтра во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоится международный бойцовский турнир. Зрители увидят бои по правилам бокса, ММА и тайского бокса.

Стоит отметить, что девять поединков пройдут в рамках матчевой встречи Россия — Япония. Так, известный боец-тяжеловес Иван Штырков встретится с Сатоши Ишии. Японец уже давно выступает в смешанных единоборствах и имеет 15 побед при семи поражениях.

Помимо матчевой встречи Россия — Япония екатеринбуржцы увидят два боксёрских поединка. Дмитрий Михайленко поспорит за титул WBC Silver в полусреднем весе с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым, который не знает поражений в своей профессиональной карьере. А главным событием вечера станет бой чемпиона мира по версии WBA Super World Дениса Лебедева против австралийца Марка Флэнагана.

Бойцовский турнир стартует в 17:00. Следите за результатами поединков на oblgazeta.ru.