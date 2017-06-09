Областная газета
Спорт 9 июня 2017, 15:51

В Екатеринбурге пройдёт международный бойцовский турнир

Завтра во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоится международный бойцовский турнир. Зрители увидят бои по правилам бокса, ММА и тайского бокса.

Стоит отметить, что девять поединков пройдут в рамках матчевой встречи Россия — Япония. Так, известный боец-тяжеловес Иван Штырков встретится с Сатоши Ишии. Японец уже давно выступает в смешанных единоборствах и имеет 15 побед при семи поражениях.

Помимо матчевой встречи Россия — Япония екатеринбуржцы увидят два боксёрских поединка. Дмитрий Михайленко поспорит за титул WBC Silver в полусреднем весе с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым, который не знает поражений в своей профессиональной карьере. А главным событием вечера станет бой чемпиона мира по версии WBA Super World Дениса Лебедева против австралийца Марка Флэнагана.

Бойцовский турнир стартует в 17:00. Следите за результатами поединков на oblgazeta.ru.

  • Опубликовано в №103 от 10.06.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (9 июня)

Гальваноклёпочный цех верхотурского завода коньков в 1970-е годы. Фото: Архив Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника
Этот день в истории Свердловской области - 9 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская