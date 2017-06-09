Областная газета
Спорт 9 июня 2017, 15:55

Журналист «ОГ» сыграет против «Урала»

Во вторник, 13 июня, состоится необычный футбольный матч. Основная команда «Урала» проведёт товарищескую встречу против сборной болельщиков.

Напомним, что в рамках реалити-проекта «11» были отобраны 22 лучших футболиста среди болельщиков «Урала», которые и составили команду фанатов. В течение двух месяцев они тренировались под руководством наставника «Урала-2» Андрея Данилова и его помощников. Среди тех, кто попал в команду болельщиков, есть и журналист «ОГ» Данил Паливода.

Матч состоится на тренировочном поле «Урала» возле «СКБ-Банк Арены». Стоит отметить, что против болельщиков на поле выйдут основные футболисты «шмелей». Завершением встречи станет неформальное общение представителей обеих команд.

  • Опубликовано в №103 от 10.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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