Областная газета
Культура 9 июня 2017, 16:15

На осенний фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге продано уже почти 12 тысяч билетов

фестиваль "Безумные дни", Екатеринбург, продажа билетов

Во время «Безумных дней» в концертных залах Екатеринбурга звучит классическая музыка. Фото: Александр Исаков

Почти 12 тыс. билетов уже продано на международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Об этом сообщил областной департамент информполитики со ссылкой на директора Свердловской государственной академической филармонии Александра Колотурского.

Напомним, Екатеринбург — единственный город в России, удостоившийся чести принимать фестиваль «Безумные дни». В нынешнем году это мероприятие пройдёт в столице Урала с 1 по 3 сентября.

Фестиваль «La Folle Journee» («Безумные дни») придумал около двадцати лет назад французский продюсер Рене Мартен. Подобные циклы концертов классической музыки ежегодно проводятся во Франции, Испании, Японии, Польше, а с 2015 года и в России.

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Областная газета Свердловской области

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