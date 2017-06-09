Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали мобильные бани за долги

В Екатеринбурге судебные приставы Октябрьского района арестовали мобильные бани за долг в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Должник – общество с ограниченной ответственностью производит мобильные сооружения каркасного типа, то есть бытовки, павильоны, киоски, посты охраны, модульные дачные дома и бани. Он не хотел возвращать клиенту деньги, даже после того как покупатель отстоял свою правоту в судебном порядке.

Когда судебные приставы пришли, чтобы арестовать имущество должника в счёт долга, тот уверял, что обнаруженные на территории мобильные бани ему не принадлежат.

После чего должностным лицам пришлось прийти к должнику под видом покупателя. Когда тот продемонстрировал документы на товар, прибыл эвакуатор с манипулятором вместе с судебным приставом-исполнителем.

Таким образом, были арестованы три мобильных бани. Когда приставы приступили к погрузке конструкций на эвакуатор, директор организации-должника прибыл и оплатил весь долг.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, деньги перечислены взыскателю», - отмечают в пресс-службе.