Областная газета
Общество 9 июня 2017, 16:40

В Екатеринбурге 12 июня стартует акция "Узнай о своих долгах"

долги, штрафы, задолженность

Чтобы не бояться внезапного прихода судебных приставов, лучше узнать о своих долгах вовремя. Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

С 12 по 16 июня свердловчане смогут узнать о своих долгах и расплатиться в мобильных офисах судебных приставов. О начале акции "Узнай о своих долгах" сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В День России офисом судебным приставам будет служить автомобиль "Газель". Открытие акции пройдет в ЦПКиО им. Маяковского, 12 июня с 12:00 до 15:00. Подойдя к машине, каждый желающий сможет получить информацию о долгах по налогам, штрафам ГИБДД, кредитам и другим задолженностям, и, при желании, сразу с ними расплатиться. Узнать «Газель» ФССП можно будет по специальной раскраске и аудиорекламе.

После этого акция пройдёт во всех районах Екатеринбурга. Мобильные офисы будут расположены около всех крупных торговых центров. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области планирует, что такие акции сделают расчёт с долгами более лёгким для свердловчан и позволят им совместить приятное с полезным.

Дзержинский районный отдел города Нижнего ТагилаТЦ «Мегамарт», ул. Юности, д.14 а16.06.2017 с 16:00
Ленинский районный отдел городаНижнего Тагила и Пригородный районный отдел ТЦ «Александровский Пассаж», ул. Ленина, д. 2216.06.2017
Тагилстроевский районный отделгорода Нижнего ТагилаТЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, д. 4916.06.2017 с 11.00
Отдел судебных приставов по г. Каменску-Уральскомуи Каменскому районуТЦ «Кит», ул. Лермонтова, д. 83 а15.06.2017 с 14.00
Алапаевский районный отдел  ЦГБ, ул. Ленина, д. 12314.06.2017 с 10.00 до 12.00
Артемовский районный отдел  Сбербанк, ул. Ленина 11/Мира 814.06.2017 с 15.00 до 17.00
Артинский районный отдел  ТК «РИМ», п. Арти, ул. Ленина, д. 7514.06.2017 с 09.00
Белоярский районный отдел  ТЦ «Галактика» Ленинградская, 1816.06.2017 с 10:00
Березовский районный отдел   ТЦ «Райт» ул. Театральная д.614.06.2017 с 12:00
Богдановичский районный отдел  Управление Сельской терр.  Село Байны ул Ленина 1015.06.2017 с 14.00 до 16.00
Верхотурский районный отдел  Гостиница «Соболь» ул. Карла Маркса 315.06.2017 с 12.00
Верхнепышминский районный отдел ТЦ «Кировский», пр. Успенский, д.5516.06.2017 с 10:00 до 13:00
Ивдельский районный отдел  ТЦ «Магнит» ул. 60лет ВЛКСМ14.06.2017 с 09.00
Камышловский районный отдел  ТЦ «Невский» ул. Карла Маркса 5513.06.2017 с 10.00 до 12.00
Карпинский районный отдел  ОАО «Энергосбыт Плюс», г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 3216.06.2017 с 15:00 до 17:00
Качканарский районный отдел  ТЦ «Восток» ул. Гикалова, 7614.06.2017 с 14.00
Кировградский районный отдел  ТЦ «Монетка» ул. Ленина, д. 4а15.06.2017 с 9.00
Краснотурьинский районный отдел ТЦ «Столичный» ул. Ленинского Комсомола, 2114.06.2017 с 14.00
Красноуральский районный отдел  РОСП ул. Ленина, 5915.06.2017 с 17.00
Отдел судебных приставов по Красноуфимскомуи Ачитскому районамУл. Станционная, д. 214.06.2017 с 10.00 до 12.00
Кушвинский районный отдел  ПКиО16.06.2017
Нижнесергинский районный отдел ТЦ «Монетка» ул. Титова д.4114.06.2017 с 10.00 до 11.00
Нижнетуринский районный отдел Администрация Нижнетуринского ГО, ул. 40 лет октября, д.2, корп.215.06.2017 с 14.00
Новолялинский районный отдел  ЦБК ул. Ленина, д. 2 а14.06.2017 с 13.00
Первоуральский районный отдел  Стадион «Уральский трубник» ул. Ильича, д. 2В16.06.2017 с 14.00
Ревдинский районный отдел ГИБДД, ул. Олега Кошевого, д. 2015.06.2016 с 15.00
Режевский районный отдел ТЦ «ГУМ» ул. Ленина, д. 2314.06.2017
Салдинский отделТЦ «Райт» ул. Парковая д. 2214.06.2017 с  16.00
Североуральский районный отдел «Североуральский образовательный центр», г. Североуральск, ул. Ватутина, 1715.06.2016
Серовский районный отдел ТЦ «Небо» ул. Ленина, д. 21514.06.2017 с  14.00
Слободотуринский районный отдел ГБУЗ № 1, ул. Советская, д. 96 Б14.06.2017 с  09.00
Сысертский районный отдел ТЦ «Бажова», Сысерть, ул. Коммуны, 3714.06.2017
Тугулымский районный отдел Администрация, Октябрьская, д.114.06.2017
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Новоуральский городской отдел ТЦ «Кировский» ул. Мичурина, д. 614.06.2017
Екатеринбургский спец. отдел по взысканию адм. штрафовГИБДД УМВД по г. Екатеринбургу (ул. Степана Разина, 20)14.06.2017 в 14:00
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