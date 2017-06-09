В Екатеринбурге 12 июня стартует акция "Узнай о своих долгах"

С 12 по 16 июня свердловчане смогут узнать о своих долгах и расплатиться в мобильных офисах судебных приставов. О начале акции "Узнай о своих долгах" сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
В День России офисом судебным приставам будет служить автомобиль "Газель". Открытие акции пройдет в ЦПКиО им. Маяковского, 12 июня с 12:00 до 15:00. Подойдя к машине, каждый желающий сможет получить информацию о долгах по налогам, штрафам ГИБДД, кредитам и другим задолженностям, и, при желании, сразу с ними расплатиться. Узнать «Газель» ФССП можно будет по специальной раскраске и аудиорекламе.
После этого акция пройдёт во всех районах Екатеринбурга. Мобильные офисы будут расположены около всех крупных торговых центров. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области планирует, что такие акции сделают расчёт с долгами более лёгким для свердловчан и позволят им совместить приятное с полезным.
|Дзержинский районный отдел города Нижнего Тагила
|ТЦ «Мегамарт», ул. Юности, д.14 а
|16.06.2017 с 16:00
|Ленинский районный отдел городаНижнего Тагила и Пригородный районный отдел
|ТЦ «Александровский Пассаж», ул. Ленина, д. 22
|16.06.2017
|Тагилстроевский районный отделгорода Нижнего Тагила
|ТЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, д. 49
|16.06.2017 с 11.00
|Отдел судебных приставов по г. Каменску-Уральскомуи Каменскому району
|ТЦ «Кит», ул. Лермонтова, д. 83 а
|15.06.2017 с 14.00
|Алапаевский районный отдел
|ЦГБ, ул. Ленина, д. 123
|14.06.2017 с 10.00 до 12.00
|Артемовский районный отдел
|Сбербанк, ул. Ленина 11/Мира 8
|14.06.2017 с 15.00 до 17.00
|Артинский районный отдел
|ТК «РИМ», п. Арти, ул. Ленина, д. 75
|14.06.2017 с 09.00
|Белоярский районный отдел
|ТЦ «Галактика» Ленинградская, 18
|16.06.2017 с 10:00
|Березовский районный отдел
|ТЦ «Райт» ул. Театральная д.6
|14.06.2017 с 12:00
|Богдановичский районный отдел
|Управление Сельской терр. Село Байны ул Ленина 10
|15.06.2017 с 14.00 до 16.00
|Верхотурский районный отдел
|Гостиница «Соболь» ул. Карла Маркса 3
|15.06.2017 с 12.00
|Верхнепышминский районный отдел
|ТЦ «Кировский», пр. Успенский, д.55
|16.06.2017 с 10:00 до 13:00
|Ивдельский районный отдел
|ТЦ «Магнит» ул. 60лет ВЛКСМ
|14.06.2017 с 09.00
|Камышловский районный отдел
|ТЦ «Невский» ул. Карла Маркса 55
|13.06.2017 с 10.00 до 12.00
|Карпинский районный отдел
|ОАО «Энергосбыт Плюс», г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 32
|16.06.2017 с 15:00 до 17:00
|Качканарский районный отдел
|ТЦ «Восток» ул. Гикалова, 76
|14.06.2017 с 14.00
|Кировградский районный отдел
|ТЦ «Монетка» ул. Ленина, д. 4а
|15.06.2017 с 9.00
|Краснотурьинский районный отдел
|ТЦ «Столичный» ул. Ленинского Комсомола, 21
|14.06.2017 с 14.00
|Красноуральский районный отдел
|РОСП ул. Ленина, 59
|15.06.2017 с 17.00
|Отдел судебных приставов по Красноуфимскомуи Ачитскому районам
|Ул. Станционная, д. 2
|14.06.2017 с 10.00 до 12.00
|Кушвинский районный отдел
|ПКиО
|16.06.2017
|Нижнесергинский районный отдел
|ТЦ «Монетка» ул. Титова д.41
|14.06.2017 с 10.00 до 11.00
|Нижнетуринский районный отдел
|Администрация Нижнетуринского ГО, ул. 40 лет октября, д.2, корп.2
|15.06.2017 с 14.00
|Новолялинский районный отдел
|ЦБК ул. Ленина, д. 2 а
|14.06.2017 с 13.00
|Первоуральский районный отдел
|Стадион «Уральский трубник» ул. Ильича, д. 2В
|16.06.2017 с 14.00
|Ревдинский районный отдел
|ГИБДД, ул. Олега Кошевого, д. 20
|15.06.2016 с 15.00
|Режевский районный отдел
|ТЦ «ГУМ» ул. Ленина, д. 23
|14.06.2017
|Салдинский отдел
|ТЦ «Райт» ул. Парковая д. 22
|14.06.2017 с 16.00
|Североуральский районный отдел
|«Североуральский образовательный центр», г. Североуральск, ул. Ватутина, 17
|15.06.2016
|Серовский районный отдел
|ТЦ «Небо» ул. Ленина, д. 215
|14.06.2017 с 14.00
|Слободотуринский районный отдел
|ГБУЗ № 1, ул. Советская, д. 96 Б
|14.06.2017 с 09.00
|Сысертский районный отдел
|ТЦ «Бажова», Сысерть, ул. Коммуны, 37
|14.06.2017
|Тугулымский районный отдел
|Администрация, Октябрьская, д.1
|14.06.2017
|Шалинский районный отдел
|ТЦ «Грант»
|13.06.2017
|Новоуральский городской отдел
|ТЦ «Кировский» ул. Мичурина, д. 6
|14.06.2017
|Екатеринбургский спец. отдел по взысканию адм. штрафов
|ГИБДД УМВД по г. Екатеринбургу (ул. Степана Разина, 20)
|14.06.2017 в 14:00