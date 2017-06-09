В Екатеринбурге 12 июня стартует акция "Узнай о своих долгах"

Чтобы не бояться внезапного прихода судебных приставов, лучше узнать о своих долгах вовремя. Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

С 12 по 16 июня свердловчане смогут узнать о своих долгах и расплатиться в мобильных офисах судебных приставов. О начале акции "Узнай о своих долгах" сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В День России офисом судебным приставам будет служить автомобиль "Газель". Открытие акции пройдет в ЦПКиО им. Маяковского, 12 июня с 12:00 до 15:00. Подойдя к машине, каждый желающий сможет получить информацию о долгах по налогам, штрафам ГИБДД, кредитам и другим задолженностям, и, при желании, сразу с ними расплатиться. Узнать «Газель» ФССП можно будет по специальной раскраске и аудиорекламе.

После этого акция пройдёт во всех районах Екатеринбурга. Мобильные офисы будут расположены около всех крупных торговых центров. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области планирует, что такие акции сделают расчёт с долгами более лёгким для свердловчан и позволят им совместить приятное с полезным.