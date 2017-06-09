На ликвидацию последствий урагана бюджет Нижнего Тагила выделит 105,4 миллиона рублей

Из городского бюджета Нижнего Тагила будет выделено 105,4 млн рублей на экстренное устранение последствий урагана. Такое решение принято на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Нижнетагильской городской Думы.
Как сообщает пресс-служба Нижнетагильской гордумы, 75,8 млн рублей из этой суммы перераспределяются с других статей городского бюджета. Ещё 29,6 млн рублей выделит резервный фонд администрации Нижнего Тагила.
Напомним, после разгула стихии в городе требуется ремонт 197 многоквартирных домов и 26 социальных объектов.