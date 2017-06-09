Власти Екатеринбурга выставили на продажу часть дома мещанина Кузнецова

Часть старинного дома выставили на продажу в Екатеринбурге Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге выставлено на аукцион нежилое помещение в доме 1888 года постройки по адресу: ул. Вайнера, 68. О начале торгов заявляет официальный информационный интернет-портал Екатеринбурга.

Как сказано в постановлении, помещение, расположенное на первом этаже старинного дома на ул. Вайнера, д. 68, имеет общую площадь 62,6 кв. метра. По условиям приватизации, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная цена, установленная на торгах - 2 570 000 рублей. Шаг аукциона равен 128 500 рублей, то есть 5% от стоимости.