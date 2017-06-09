Теннисисты «УГМК» — в финале чемпионата России

Сегодня вечером в Сочи состоится первый финальный матч клубного чемпионата России по настольному теннису. Действующий чемпион России «УГМК» из Верхней Пышмы встречается с победителем Лиги европейских чемпионов 2017 года командой «Факел-Газпром» из Оренбурга.

В полуфинале теннисисты «УГМК» без проблем одолели «Кубань-Седин» из Краснодара со счётом 3:0. Очки в командную копилку добыли китаец Фан Бо, хорват Андрей Гачина и первый номер рейтинга Федерации настольного тенниса России Александр Шибаев.

Соперник по финалу у нашей команды очень силён — три лидера оренбуржцев белорус Владимир Самсонов, имеющий немецкое подданство Дмитрий Овчаров и японец Джун Мизутани до финала не имели в клубном чемпионате России ни одного поражения в нынешнем сезоне. В составе «УГМК» 100-процентный показатель имел Фан Бо — девятый номер мирового рейтинга выступает за клуб из Верхней Пышмы с марта этого года и в клубном чемпионате России провёл четыре встречи, во всех добившись побед.

Первый финальный матч завершится после подписания номера.