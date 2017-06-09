Адвокат рекомендует оспаривать "унификацию фасадов" в суде

Адвокат Иван Кадочников рекомендует екатеринбуржцам оспаривать в суде законность постановления Администрации Екатеринбурга № 3198 от 09.11.2015, в котором вводится понятие "паспорт фасада".

− Паспорта фасада не получить, пока не будут убраны несогласованные кондиционеры и остекление. А нет паспорта — мэрия вправе обратиться в суд… Но! В суд могут обратиться и граждане, чтобы оспорить законность "абдуллаевского" постановления. Если его отменить, то придётся только согласовать остекление и ничего не переделывать. В Магнитогорске тоже ввели такие паспорта, но прокуратура их отменила, − рассказал Иван Кадочников корреспонденту "Областной газеты".

Напомним, Администрация Екатеринбурга постановлением № 739 от 05.05.2017 утвердила список домов, фасады которых необходимо изменить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Речь идёт о 2065 объектах. На 43 из них в этом году проводится капитальный ремонт, в ходе которого и будут произведены необходимые работы. На какие средства до 31.05.2018 будут обновлены фасады и балконы ещё в 2022 домах, неизвестно.